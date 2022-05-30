№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

Новый список датирован 27 мая. Под санкции попали:

- "Россельхозбанк";

- "Инвестторгбанк";

- управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;

- управляющая компания Российской венчурной компании.

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек, открывает "Алина Маратовна Кабаева 1983 года рождения".