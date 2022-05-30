Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения. Об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, видео которого публикует Офис президента.

"Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей... Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете".

Президент подчеркнул, что на востоке украинским военным "сложно из-за недостатка количества соответствующего оружия".