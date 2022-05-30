Президент Болгарии Румен Радев 31 мая принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках визита главы ведомства в эту страну. Об этом сообщили в МИД АР.

Президент Р. Радев подчеркнул важность этого визита в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами с точки зрения дальнейшего развития связей. Глава государства отметил, что в течение этих трех десятилетий отношения с дружественным Азербайджаном развиваются на высоком уровне во многих областях.

Он добавил, что направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и заявил, что данный визит внесет позитивный вклад в дальнейшее расширение связей не только между двумя странами, но и между регионами.