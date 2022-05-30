Джейхун Байрамов встретился с президентом Болгарии фото
Президент Болгарии Румен Радев 31 мая принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках визита главы ведомства в эту страну. Об этом сообщили в МИД АР.
Президент Р. Радев подчеркнул важность этого визита в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами с точки зрения дальнейшего развития связей. Глава государства отметил, что в течение этих трех десятилетий отношения с дружественным Азербайджаном развиваются на высоком уровне во многих областях.
Он добавил, что направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и заявил, что данный визит внесет позитивный вклад в дальнейшее расширение связей не только между двумя странами, но и между регионами.
В свою очередь, Дж.Байрамов выразил благодарность за прием и передал искренние приветствия главы Азербайджанского государства президенту Болгарии.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в сферах энергетики, экономики, торговли, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры. Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером Болгарии, а также Европейского союза в энергетической сфере.
Министр проинформировал президента Болгарии о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о проводимых Азербайджаном восстановительных работах на освобожденных территориях, а также о деятельности по установлению мира. Было высоко оценено намерение болгарской стороны поддержать процесс разминирования освобожденных земель.
Дж.Байрамов передал болгарскому президенту поздравительное письмо главы Азербайджанского государства по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.