В Беларуси снимают с баз хранения танки и боевые машины пехоты, возможно, для передачи их российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Замечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью восполнения текущих потерь", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник совершил ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ.