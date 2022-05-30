В Беларуси снимают с баз хранения танки и БМП в генштабе Украины назвали причину
В Беларуси снимают с баз хранения танки и боевые машины пехоты, возможно, для передачи их российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Замечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью восполнения текущих потерь", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, противник совершил ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ.
"Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. При этом продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия – фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".
В Генштабе отмечают, что противник деморализован, несет потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.