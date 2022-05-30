Лавров рассказал, как Запад «использует» Украину

В борьбе за сохранение однополярного мира Запад использует ситуацию в Украине в качестве предлога для привлечения на свою сторону других государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, процессы эти (в мире, – ред.) носят переломный характер. Идет становление многополярного мира, и этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят сохранить и распространить свое доминирование на все регионы. Пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию в Украине и вокруг нее", – сказал российский министр в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.

Это свидетельствует о наличии в Европе неразрешенных проблем, уверен Лавров.