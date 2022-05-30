Лавров рассказал, как Запад «использует» Украину
В борьбе за сохранение однополярного мира Запад использует ситуацию в Украине в качестве предлога для привлечения на свою сторону других государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, процессы эти (в мире, – ред.) носят переломный характер. Идет становление многополярного мира, и этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят сохранить и распространить свое доминирование на все регионы. Пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию в Украине и вокруг нее", – сказал российский министр в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.
Это свидетельствует о наличии в Европе неразрешенных проблем, уверен Лавров.
"Мы оценили взвешенную, объективную позицию, которую заняла Организация исламского сотрудничества, как и Лига арабских государств, и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении происходящего. Надеюсь, что и наши западные партнеры на каком-то этапе осознают необходимость рассмотрения мировых проблем, согласование путей их дальнейшего развития международного сообщества не на основе диктата, а на основе принципов Устава ООН, прежде всего принципа, предполагающего уважение суверенного равенства государств", – отметил глава МИД РФ.
"Мы к такому диалогу готовы, но исключительно на равноправной взаимоуважительной основе", – подытожил Лавров.