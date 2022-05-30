Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка

По состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Бои идут внутри города, российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то наши военные будут окружены, – такого не произойдет. Есть возможность маневрировать", - отметил он.

По его словам, украинские войска спокойно ведут оборону на тех позициях, которые занимают. Что касается разрушений, то Северодонецк приближается по этому уровню к Рубежному и Попасной: разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, из этого более половины не подлежит восстановлению.