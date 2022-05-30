Отдел информации 21:41

Согласовав ограничения для шестого пакета санкций, лидеры Европейского союза наконец-то пришли к решению ввести частичный запрет на импорт российской нефти. В частности, по словам председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, санкции запрещают закупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых в государства-члены ЕС морем, но при этом допускают временные исключения для трубопроводной нефти. «Тем самым будет перекрыт один из основных источников финансирования российской военной машины, - подчеркнул Мишель. – Мы оказываем на Россию максимальное давление, чтобы прекратить войну в Украине».

Официальным лицам и дипломатам еще предстоит согласовать технические детали, поскольку санкции должны быть официально приняты представителями всех 27 стран Евросоюза. По словам Шарля Мишеля, соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС охватывает более двух третей всего импорта «черного золота» из РФ. Что же касается решения Брюсселя не перекрывать импорт российской нефти по трубопроводам, то оно носит временный характер. Следует отметить, что страны Евросоюза, многие из которых напрямую зависят от поставок российской нефти, уже давно не могут договориться о нефтяном эмбарго против России. Поскольку у этих стран нет выхода к морю и они лишены возможности получать «черное золото» танкерами, трубопроводы остаются единственной нефтяной «артерией» для их экономик. Одной из таких стран является Венгрия, которую давно возглавляет Виктор Орбан, не скрывающий своих симпатий к Владимиру Путину и во многом поддерживающий Россию. Тем не менее, руководству Евросоюза удалось найти компромисс, который удовлетворил даже строптивого Орбана: Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу советских времен «Дружба» (Уренгой – Помары – Ужгород). При этом следует учесть, что объем поступающего по нему «черного золота» составляет треть всего экспорта российской нефти в Европу. Поэтому Брюссель планирует на первом этапе сократить импорт на две трети, а к концу 2022 года, когда Германия и Польша полностью откажутся от российской нефти, до 90 процентов.

Отметим также, что по южной ветке трубопровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии ежегодно поступает меньше 15 миллионов тонн российской нефти. В то время как общий объем поставок из России в Европу составляет более 100 миллионов тонн в год. В связи с чем возникает резонный вопрос: насколько «смертельным» для России окажется шестой пакет санкций Евросоюза? Насколько сократятся доходы России и с какими проблемами в целом столкнется её нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли? Эти вопросы являются сегодня предметом пристального изучения аналитиков. Отметим, что Россия сегодня пытается представить ситуацию так, словно потеря европейского рынка ей особенно не страшна. Дескать, в мире немало и других покупателей российской нефти. Например, азиатские страны, куда, собственно, и будет перенаправлено российское «черное золото», которое поставлялось раньше в страны Старого Света. При этом, правда, с ощутимыми для Москвы потерями, поскольку для Азии баррель российской нефти будет стоить 34 (!!!) доллара. Однако эксперты агентства Bloomberg утверждают, что России все равно не удастся продавать азиатским странам всю «отвергнутую» Европой нефть. Поскольку лишь немногие покупатели в Азии имеют технологические возможности для переработки российской нефти марки Urals с большим содержанием серы.

По мнению агентства, в таких странах, как, например, Шри-Ланка и Индонезия, этот сорт трудно перерабатывать в больших количествах. Что в итоге позволит нефтеперерабатывающим заводам Китая и Индии, способным перерабатывать Urals, получать из России дополнительные баррели. Тем более что, по словам трейдеров, после выхода Шанхая из многомесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса, у китайских государственных и частных нефтеперерабатывающих заводов наблюдается повышенный спрос на нефть из РФ. «Тем не менее, вероятно, есть граница того, какое количество нефти могут реально покупать Китай и Индия, - отмечает Bloomberg. – Две эти страны, на территории которых проживает 40 процентов населения Земли, уже сегодня потребляют рекордные объемы российской нефти, которые Европа после вторжения российской армии в Украину покупать отказывалась». В интервью изданию «Росбалт» партнер российской консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин заявил, что взятый Европой курс на запрет ввоза не только сырой нефти, но и нефтепродуктов из России неизбежно приведет к сокращению нефтедобычи в РФ и закрытию некоторых НПЗ. «Дело в том, что если НПЗ не смогут производить нефтепродукты, то они откажутся от нефти, которая к ним поступает, - отметил эксперт. – А это значит, что придется ликвидировать или консервировать скважины».