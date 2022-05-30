Кубок мира Баку 2022: американки победили, американцы упустили золото фото
Финал командных состязаний по стрельбе из винтовки среди мужчин состоялся сегодня в ходе проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе. Команда из Южной Кореи со счетом 16:8 оставила далеко позади австралийцев и завоевала золото. В борьбе за бронзу лучше всех себя проявили хорваты.
В борьбе в той же категории среди женщин золото завоевали представительницы Индии, одолевшие соперниц из Дании со счетом 17:5. Бронзовая награда соревнований досталась команде из Польши.
В командных состязаниях по стрельбе из пистолета среди мужчин золота удостоились иранцы, победившие итальянцев (16:10). Третье место завоевала команда Германии.
Среди женщин лучшими в стрельбе из пистолета стали кореянки, опередившие представительниц сборной Таиланда.
В стендовой стрельбе в дисциплине трап золотую награду завоевала женская сборная США, одолевшая австралиек, а вот мужская команда проявила себя не самым блестящим образов, проиграв представителям Кувейта.
Финал Кубка мира продолжится завтра состязаниями смешанных команд в траншейном стенде.