Финал командных состязаний по стрельбе из винтовки среди мужчин состоялся сегодня в ходе проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе. Команда из Южной Кореи со счетом 16:8 оставила далеко позади австралийцев и завоевала золото. В борьбе за бронзу лучше всех себя проявили хорваты.

В борьбе в той же категории среди женщин золото завоевали представительницы Индии, одолевшие соперниц из Дании со счетом 17:5. Бронзовая награда соревнований досталась команде из Польши.

В командных состязаниях по стрельбе из пистолета среди мужчин золота удостоились иранцы, победившие итальянцев (16:10). Третье место завоевала команда Германии.