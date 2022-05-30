Сафар Мехтиев встретился с членами AmCham фото
Состоялась встреча между руководством Государственного таможенного комитета и членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).
На мероприятии обсуждались вопросы информирования предпринимателей о нововведениях в таможенной системе, укрепления таможенно-деловых отношений, взаимного диалога, упрощения таможенных процедур и торговли, изучались предложения представителей бизнеса.
В заседании приняли участие председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, заместители председателя комитета, руководители профильных ведомств, президент AmCham Наргиз Насруллаева и члены Палаты.
Президент AmCham Наргиз Насруллаева с удовлетворением рассказала об отношениях между Палатой и таможенными органами, отметив, что в ходе встреч руководителей двух учреждений состоялись плодотворные обсуждения.
Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев рассказал о важности реформ, проведенных в таможенной системе за последние годы. Было отмечено, что в результате всестороннего внимания и заботы президента Ильхама Алиева азербайджанская таможня входит в число ведущих таможенных органов мира, имея в наличие материально-техническую базу и квалифицированные кадры.
Председатель комитета подчеркнул, что одной из основных целей реформ является упрощение таможенных процедур и облегчение торговли за счет ускорения процессов пересечения границ. С этой целью в результате проводимых на местах строительно-реконструкционных работ, а также применения современных технических средств контроля пропускная способность таможенных постов увеличена в несколько раз. Если до реформ через таможенные посты в день проходило 150-170 грузовиков, то сейчас это число достигло 600. Сафар Мехтиев сказал, что в ближайшее время данный показатель увеличится за счет вновь построенных таможенных постов и проведенных работ по реконструкции.
Подчеркнув, что система выдачи «Зеленый коридор», которая будет внедряться с 2019 года, высоко оценивается представителями бизнеса, председатель комитета отметил, что 41 процент импортно-экспортных операций приходится на предпринимателей, имеющих право на использование данной системы. Также было отмечено, что новые проекты, которые будут реализованы в ближайшее время, создадут дополнительные возможности для предпринимателей в контексте облегчения торговли и упрощения таможенных процедур.
Председатель комитета сообщил, что в результате реформ таможенные органы работают на основе полностью электронных технологий, процесс декларирования полностью электронный, а у предпринимателей появилась возможность совершать таможенные операции из любого места, где есть доступ в интернет. Отмечалось, что уже внедрена мобильная версия некоторых таможенных операций. Ведется работа по дальнейшему расширению применения мобильных решений.
Сафар Мехтиев сообщил, что результаты, достигнутые в борьбе с контрабандой, особенно в сфере незаконного оборота наркотиков, получили высокую оценку Всемирной таможенной организации, соответствующих структур ООН и развитых стран.
Говоря о важности встречи, Сафар Мехтиев сказал, что Государственный таможенный комитет всегда открыт к диалогу с представителями бизнеса, и мнения, высказанные на встречах, семинарах и конференциях, играют важную роль в эффективной организации таможенной работы.
В завершение были заслушаны предложения членов Палаты и даны подробные ответы на вопросы предпринимателей.