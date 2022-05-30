Президент AmCham Наргиз Насруллаева с удовлетворением рассказала об отношениях между Палатой и таможенными органами, отметив, что в ходе встреч руководителей двух учреждений состоялись плодотворные обсуждения.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев рассказал о важности реформ, проведенных в таможенной системе за последние годы. Было отмечено, что в результате всестороннего внимания и заботы президента Ильхама Алиева азербайджанская таможня входит в число ведущих таможенных органов мира, имея в наличие материально-техническую базу и квалифицированные кадры.

Председатель комитета подчеркнул, что одной из основных целей реформ является упрощение таможенных процедур и облегчение торговли за счет ускорения процессов пересечения границ. С этой целью в результате проводимых на местах строительно-реконструкционных работ, а также применения современных технических средств контроля пропускная способность таможенных постов увеличена в несколько раз. Если до реформ через таможенные посты в день проходило 150-170 грузовиков, то сейчас это число достигло 600. Сафар Мехтиев сказал, что в ближайшее время данный показатель увеличится за счет вновь построенных таможенных постов и проведенных работ по реконструкции.

Подчеркнув, что система выдачи «Зеленый коридор», которая будет внедряться с 2019 года, высоко оценивается представителями бизнеса, председатель комитета отметил, что 41 процент импортно-экспортных операций приходится на предпринимателей, имеющих право на использование данной системы. Также было отмечено, что новые проекты, которые будут реализованы в ближайшее время, создадут дополнительные возможности для предпринимателей в контексте облегчения торговли и упрощения таможенных процедур.