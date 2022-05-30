Изменен лимит на легионеров. С нового сезона на поле одновременно смогут находиться семь иностранцев. То есть теперь лимит будет по системе 7+4 вместо 6+5.

Интересно, что 29 апреля Исполком АФФА принял решение оставить систему 6+5, но при этом убрал обязательное требование об одном молодом (до 21 года) футболисте в составе.

Что такого могло произойти за месяц и стать причиной пересмотра решения? Можно вспомнить, что в тот же день главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов раскритиковал решение Исполкома АФФА и даже заявил, что больше не будет высказывать свое мнение по этому поводу, так как оно не учитывается.

Не исключено, что именно недовольство наставника сильнейшего клуба Азербайджана сыграло свою роль в том, что спустя месяц Исполком вновь вернулся к этому вопросу и смягчил лимит.