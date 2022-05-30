Исполком АФФА пересмотрел свои решения После критики Гурбана Гурбанова?
Сегодня состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.
Изменен лимит на легионеров. С нового сезона на поле одновременно смогут находиться семь иностранцев. То есть теперь лимит будет по системе 7+4 вместо 6+5.
Интересно, что 29 апреля Исполком АФФА принял решение оставить систему 6+5, но при этом убрал обязательное требование об одном молодом (до 21 года) футболисте в составе.
Что такого могло произойти за месяц и стать причиной пересмотра решения? Можно вспомнить, что в тот же день главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов раскритиковал решение Исполкома АФФА и даже заявил, что больше не будет высказывать свое мнение по этому поводу, так как оно не учитывается.
Не исключено, что именно недовольство наставника сильнейшего клуба Азербайджана сыграло свою роль в том, что спустя месяц Исполком вновь вернулся к этому вопросу и смягчил лимит.
Напомним также, что согласно апрельскому решению, с сезона 2022/2023 клубы смогут заявлять на сезон не более 14 легионеров. За каждого следующего иностранца нужно вносить взнос в размере 50 тысяч манатов. А с сезона 2023/2024 клубы смогут заявлять не более 12 легионеров при тех же 50 тысячах манатов за каждого следующего игрока с зарубежным паспортом.
Еще одно изменение коснулось количества замен в матче. В апреле было принято решение оставить три замены. И это решение также было воспринято неоднозначно, учитывая то, что в Европе перешли на пять замен. В итоге сегодня Исполком АФФА разрешил пять замен в матче, объяснив это «международным опытом и соревнованиями УЕФА для сборных и клубов». При этом как минимум два футболиста, выходящих на замену, должны быть местными.
О других решениях, принятых на сегодняшнем заседании. В частности, Исполком утвердил участие «Кяпяза» и «Туран-Товуза» в Премьер-лиге сезона 2022/23. Пост главы Проверочно-ревизионного комитета АФФА доверен Халиду Джавадову. Новым членом Исполкома стал Наиб Асадов. Помимо этого, АФФА выделила пенсию четырем ветеранам футбола – Мелику Гасанову, Ханоглану Аббасову, Али Гусейнову и Борису Тибилову.
Также на Исполкоме его член, глава Наблюдательного совета футбольного клуба «Шамахы» Заур Ахундов объявил, что в связи с загруженностью подает в отставку с занимаемого в клубе поста.