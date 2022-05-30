США предоставят Украине РСЗО, способные поражать цели на расстоянии более 64 км

Администрация президента США планирует предоставить Украине ракетные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии более 64 километров. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

У РСЗО, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, уже предоставленных Украине.

На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Белый дом близок к решению о том, какие ракеты предоставить Киеву, но не назвали конкретное оружие, которое будет отправлено.