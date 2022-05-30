25-27 мая в учебном центре Войск гражданской обороны МЧС прошел очередной тактико-специальный тренинг с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в МЧС.

Тактико-специальную подготовку организовали в два этапа. На первом этапе проводились мероприятия по подготовке группы к участию в гуманитарных операциях. Таким образом, члены группы были проинформированы о сборе личного состава, обстановке и поставленных задачах. В то же время персонал был проинструктирован по правилам техники безопасности, а также обеспечен медицинскими и другими принадлежностями.

На втором этапе обучения был отработан процесс направления Международного поисково-спасательного отряда МЧС в запрашиваемую страну, проведение пограничных и таможенных процедур, оценка обстановки на месте, управление и взаимодействие, обмен информацией и другие вопросы.