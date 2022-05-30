В Офисе Зеленского ответили на заявление Патрушева о желании Польши захватить Украину

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Польша якобы готовится захватить запад Украины. Но это всего лишь «галлюцинации» пропаганды. Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", - отметил Подоляк.

Отметим, сегодня Патрушев заявил, что визит президента Польши Анджея Дуды в Киев и заявления о том, что между странами практически нет границы, свидетельствует о якобы подготовке захвата запада Украины.