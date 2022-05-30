В Кыргызстане конфисковали резиденцию экс-президента Атамбаева

Резиденция бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева конфискована в пользу государства, сообщил во вторник, 31 мая, представитель Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ). "Дом на земельном участке площадью 2,70 га в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, принадлежащий Алмазбеку Атамбаеву, конфискован и принят в государственную собственность", - говорится в заявлении.

По словам представителя ФУГИ, на базе вышеуказанного комплекса предлагается образовать социальное "стационарное учреждение для пожилых граждан".

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев заявил однако, что сотрудники ФУГИ, проникшие на территорию объекта, не предоставили никаких документов, подтверждающих конфискацию имущества. "Заместитель председателя ФУГИ Канат Рыскулов поставил голословный ультиматум в течение трех дней освободить дом Алмазбека Атамбаева… Никакие документы не предъявили, не говоря о судебном решении о выселении из дома проживающих в нем членов семьи Атамбаева", - сказал Жоошев.