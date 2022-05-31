Украинская армия ведет контрнаступление на двух направлениях Карта боевых действий
Россияне продолжают активные наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях переходят в оборону. Украинские воины успешно контратакуют. Об этом свидетельствует обновленная карта боев в Украине, опубликована разведкой Великобритании.
Карта свидетельствует о том, что Силы обороны Украины перешли в наступление на Харьковщине и Херсонщине. У украинцев на этих направлениях есть хорошие результаты.
Украинские военные вернули контроль над некоторыми ранее оккупированными территориями и продвинулись на несколько километров вглубь областей в направлении государственной границы.
В то же время российские войска активно наступают в Луганской и Донецкой областях. Украинское войско обороняется.