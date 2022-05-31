Матвиенко: Было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию, но…

Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом передает РИА Новости.

"Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством", — сказала она в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

По словам Матвиенко, осуществиться договору не дали те, "кто осуществляют внешнее управление" Украиной. Она также подчеркнула, что Россия по-прежнему готова к переговорам, однако Москва не видит такого же стремления со стороны Киева.