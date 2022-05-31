ВОЗ предупредила об усилении распространения оспы обезьян

Распространение оспы обезьян в Европе может усилиться во время сезона фестивалей летом. Об этом сообщает Nation.cymru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение вируса. Организация отметила, что Европа находится в «эпицентре» «крупнейшей и наиболее географически распространенной вспышки оспы обезьян, когда-либо зарегистрированной» за пределами Западной и Центральной Африки.