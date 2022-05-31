Бывший друг Путина назвал самого серьезного претендента на пост президента России

"…конечно есть (человек, который может заменить Путина, – ред.). Просто в окружении, я думаю, в низком старте очень много людей. Но из таких особенно ярких, я имею в виду ярких не в смысле объективном, а ярких в медийном поле, ну, я вижу это Патрушев сегодня очень активно… пишет статьи в газетах и прочее, и прочее…" - отметил собеседник.

В Российской Федерации есть человек, который может заменить президента Владимира Путина.

По его словам, раньше то, кто займет пост президента, зависело от воли самого Путина, и поэтому появился Медведев (заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, был президентом России с мая 2008 по май 2012 года – ред.), а сегодня это зависит от воли "соискателя".

"…и вот собственно наиболее серьезным соискателем, человеком, который контролирует силовой блок, является Патрушев, конечно…" - добавил экс-банкир.