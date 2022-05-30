Шахрияр Мамедъяров с победы начал Norway Chess, Теймур Раджабов проиграл

Сегодня в норвежском Ставангере стартовал традиционный шахматный турнир Norway Chess, в котором принимают участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Согласно регламенту соревнования 10 шахматистов играют в один круг. Однако если классическая партия завершается вничью, соперники сражаются в «Армагеддоне». Победитель классической партии получает 3 очка, а проигравший остается без очков. За победу в «Армагеддоне» полагается 1,5 очка, поражение же оценивается в 1 очко.

В 1-м туре Шахрияр Мамедъяров играл с норвежцем Арьяном Тари. Основная партия, в которой наш гроссмейстер играл белыми фигурами, завершилась вничью. В «Армагеддоне» победил азербайджанский шахматист.

Теймур Раджабов играл черным цветом с американцем Уэсли Со и потерпел поражение в «классике».