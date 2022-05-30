Шахрияр Мамедъяров с победы начал Norway Chess, Теймур Раджабов проиграл
Сегодня в норвежском Ставангере стартовал традиционный шахматный турнир Norway Chess, в котором принимают участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.
Согласно регламенту соревнования 10 шахматистов играют в один круг. Однако если классическая партия завершается вничью, соперники сражаются в «Армагеддоне». Победитель классической партии получает 3 очка, а проигравший остается без очков. За победу в «Армагеддоне» полагается 1,5 очка, поражение же оценивается в 1 очко.
В 1-м туре Шахрияр Мамедъяров играл с норвежцем Арьяном Тари. Основная партия, в которой наш гроссмейстер играл белыми фигурами, завершилась вничью. В «Армагеддоне» победил азербайджанский шахматист.
Теймур Раджабов играл черным цветом с американцем Уэсли Со и потерпел поражение в «классике».
Мамедъяров с 1,5 очками занимает 4-е место. Раджабов, не имея очков, идет на 9-й позиции. Лидируют Уэсли Со и индийский шахматист Вишванатан Ананд, набравшие по 3 очка.
В Ставангере также выступают чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Ванг Хао (Китай), Веселин Топалов (Болгария) и Максим Вашье-Ляграв (Франция).
Контроль времени в классической партии – 2 часа плюс 10 секунд за каждый сделанный ход после 40-го хода. В «Армагеддоне» у белых 10 минут, у черных – 7. После 40-го хода за каждый ход добавляется 1 секунда. В случае ничьи победа отдается черным.
Завтра Мамедъяров сыграет с Вашье-Лягравом, а Раджабов – с Тари. Турнир завершится 10 июня.
Стоит также сообщить, что перед стартом классического турнира шахматисты сыграли в блиц, где Шахрияр занял 5-е место, а Теймур – последнее 10-е. Победил Со.