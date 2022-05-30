Турция потребовала от США изменить решение по F-35
Анкара требует от Вашингтона либо изменить решение по программе поставок истребителей F-35, либо вернуть деньги. Об этом, как пишет «Анадолу», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по этому проекту – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16.
"В Конгрессе есть определенное движение по этому вопросу. Что касается F-35, то Конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги", - сказал Чавушоглу.