Зеленский: Нефтяное эмбарго оставит Россию на обочине современной экономики

Нефтяное эмбарго, которое утвердили страны ЕС, приведет к большей изоляции России и оставит ее на обочине современной экономики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Важно понимать и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии", - заявил Зеленский.