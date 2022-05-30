Зеленский: Украинская армия имеет успехи в Херсонской и Харьковской областях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об определенных успехах на Херсонском направлении. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово", - прокомментировал он.
В то же время он отметил, что ситуация на Донбасском направлении очень сложная.
"Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния", - подчеркнул президент.
По его словам, учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие.
"Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие – абсолютно приемлемо", - сказал Зеленский.
Он добавил, что каждому в Украине хочется, чтобы все территории, все люди были освобождены как можно быстрее, но действовать надо осторожно, ценя жизнь.