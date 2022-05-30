Зеленский: Украинская армия имеет успехи в Херсонской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об определенных успехах на Херсонском направлении. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово", - прокомментировал он.

В то же время он отметил, что ситуация на Донбасском направлении очень сложная.