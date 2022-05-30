США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи для Украины

Соединенные Штаты в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощи для Украины, который поможет сопротивляться атакам РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы должны в будущем усиливать способность Украины достойно защищаться в условиях жестокой агрессии Москвы, и нам будет о чем заявить еще больше в этом плане уже в ближайшие дни", - отметил Прайс.

Также спикер Госдепартамента подчеркнул, что в распоряжении Администрации президента США около 40 млрд долларов, большая часть из которых предназначена для оборонной поддержки украинских партнеров.