«После Бучи враг перешел Рубикон и нам не о чем с ним говорить»

Мы идем на переговоры, но не идем на соглашение – это принципиально, подчеркнул советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона UA Разом, комментируя турецкие инициативы по переговорам.

"После Бучи враг перешел Рубикон и нам не о чем с ним говорить", - отметил Смирнов.

Однако, не исключена попытка возврата временно оккупированных территорий дипломатическим путем.

"Мы гарантируем, что никаких переговоров о территориальной целостности вести не будем", - отметил советник министра внутренних дел.

"Компромиссов по территориальной целостности быть не может", - подчеркнул он.