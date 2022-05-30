«После Бучи враг перешел Рубикон и нам не о чем с ним говорить»
Мы идем на переговоры, но не идем на соглашение – это принципиально, подчеркнул советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона UA Разом, комментируя турецкие инициативы по переговорам.
"После Бучи враг перешел Рубикон и нам не о чем с ним говорить", - отметил Смирнов.
Однако, не исключена попытка возврата временно оккупированных территорий дипломатическим путем.
"Мы гарантируем, что никаких переговоров о территориальной целостности вести не будем", - отметил советник министра внутренних дел.
"Компромиссов по территориальной целостности быть не может", - подчеркнул он.