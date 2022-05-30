Мы идем на переговоры, но не идем на соглашение – это принципиально, подчеркнул советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона UA Разом, комментируя турецкие инициативы по переговорам.

"После Бучи враг перешел Рубикон и нам не о чем с ним говорить", - отметил Смирнов.

Однако, не исключена попытка возврата временно оккупированных территорий дипломатическим путем.