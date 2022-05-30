США обеспокоены попытками России "установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области". Вашингтон будет усиливать санкции за преступные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

Он отметил, что Кремль, очевидно, рассматривает несколько подходов: "от признания так называемых "народных республик", как Россия уже сделала, применив силу в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как совершила в Крыму".

Поскольку эти сценарии уже известны, то, по словам пресс-секретаря Государственного департамента, США начинают бить тревогу на опережение.