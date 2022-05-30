Нашу страну в третьем по рангу европейском клубном турнире представят «Нефтчи», «Зиря» и «Габала». Благодаря относительно высокому рейтингу Азербайджана все три наши команды начнут выступление со 2-го квалификационного раунда. При жеребьевке, которая состоится 15 июня, «Нефтчи» будет «сеяным» и получит в соперники сравнительно слабую команду, а два других наших клуба окажутся среди «несеяных».

Во 2-м квалификационном раунде примут участие 90 клубов – по 45 «сеяных» и «несеяных».

«Нефтчи» может получить в соперники следующие команды:

«Викинг» (Норвегия), «Лиллестрем» (Норвегия), «Виборг» (Дания), «Коньяспор» (Турция), «Арис» (Кипр), АИК (Швеция), «Маккаби» (Нетанья, Израиль), «Эльфсборг» (Швеция), «Юргорден» (Швеция), «Левски» (Болгария), «Ботев» (Болгария), «Сепси» (Румыния), «Кишварда» (Венгрия), «Академия Пушкаша» (Венгрия), «Раков» (Польша), «Кызыл-Жар» (Казахстан), «Копер» (Словения), «Гомель» (Беларусь), «Велез» (Босния и Герцеговина), «Валмиера» (Латвия), «Расинг Унион» (Люксембург), «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия), «Влажния» (Албания), «Македония Джерче Петров» (Северная Македония);

а также победителей 18 пар 1-го раунда с участием таких клубов, как «Дрита» (Косово), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Б-36 Торсхавн» (Фареры), «Петрокуб» (Молдова), «Лиепая» (Латвия), «Европа» (Гибралтар), «Партизани» (Албания), «Брейдаблик» (Исландия), «ХБ Торсхавн» (Фареры), «Гзира Юнайтед» (Мальта), «Милсами» (Молдова), «Жальгирис» (Каунас, Литва), «Бала Таун» (Уэльс), «Тре Пенне» (Сан-Марино), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Сент-Джозеф» (Гибралтар), «Погонь» (Польша), «Лехия» (Польша).

Из «несеяных» клубов во 2-м раунде «Нефтчи» точно не сыграет с «Зиря» и «Габалой», а также с «Арарат-Арменией».