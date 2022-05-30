Все соперники «Нефтчи», «Зиря» и «Габалы» в Лиге конференций Полный список
Стали известны все возможные соперники азербайджанских футбольных клубов в Лиге конференций.
Нашу страну в третьем по рангу европейском клубном турнире представят «Нефтчи», «Зиря» и «Габала». Благодаря относительно высокому рейтингу Азербайджана все три наши команды начнут выступление со 2-го квалификационного раунда. При жеребьевке, которая состоится 15 июня, «Нефтчи» будет «сеяным» и получит в соперники сравнительно слабую команду, а два других наших клуба окажутся среди «несеяных».
Во 2-м квалификационном раунде примут участие 90 клубов – по 45 «сеяных» и «несеяных».
«Нефтчи» может получить в соперники следующие команды:
«Викинг» (Норвегия), «Лиллестрем» (Норвегия), «Виборг» (Дания), «Коньяспор» (Турция), «Арис» (Кипр), АИК (Швеция), «Маккаби» (Нетанья, Израиль), «Эльфсборг» (Швеция), «Юргорден» (Швеция), «Левски» (Болгария), «Ботев» (Болгария), «Сепси» (Румыния), «Кишварда» (Венгрия), «Академия Пушкаша» (Венгрия), «Раков» (Польша), «Кызыл-Жар» (Казахстан), «Копер» (Словения), «Гомель» (Беларусь), «Велез» (Босния и Герцеговина), «Валмиера» (Латвия), «Расинг Унион» (Люксембург), «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия), «Влажния» (Албания), «Македония Джерче Петров» (Северная Македония);
а также победителей 18 пар 1-го раунда с участием таких клубов, как «Дрита» (Косово), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Б-36 Торсхавн» (Фареры), «Петрокуб» (Молдова), «Лиепая» (Латвия), «Европа» (Гибралтар), «Партизани» (Албания), «Брейдаблик» (Исландия), «ХБ Торсхавн» (Фареры), «Гзира Юнайтед» (Мальта), «Милсами» (Молдова), «Жальгирис» (Каунас, Литва), «Бала Таун» (Уэльс), «Тре Пенне» (Сан-Марино), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Сент-Джозеф» (Гибралтар), «Погонь» (Польша), «Лехия» (Польша).
Из «несеяных» клубов во 2-м раунде «Нефтчи» точно не сыграет с «Зиря» и «Габалой», а также с «Арарат-Арменией».
В свою очередь, «Зиря» и «Габалу» ждут следующие соперники:
«Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Янг Бойз» (Швейцария), АЗ (Нидерланды), ПАОК (Греция), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Астана» (Казахстан), «Мольде» (Норвегия), АПОЭЛ (Кипр), «Стяуа» (Румыния), БАТЭ (Беларусь), «Рапид» (Австрия), «Риека» (Хорватия), «Антверпен» (Бельгия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Спарта» (Чехия), «МОЛ Фехервар» (Венгрия), «Витория» (Португалия), ЦСКА (Болгария), «Судува» (Литва), «Брондбю» (Дания), «Спартак» (Словакия), «Кайрат» (Казахстан), «Осиек» (Хорватия), «Университатя» (Румыния), «Мозервелл» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Раднички» (Сербия), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Ворскла» (Украина), «Арис» (Греция);
а также победители 11 пар 1-го раунда с участием следующих клубов: «Флора» (Эстония), «Шкендия» (Северная Македония), «Рига» (Латвия), «Олимпия» (Словения), КуПС (Финляндия), «Фола» (Люксембург), «Будучность» (Черногория), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «ДАК 1904» (Словакия), «Лячи» (Албания), «Мура» (Словения).
«Зиря» и «Габала» точно не сыграют с «Нефтчи» и армянским «Алашкертом».
Как видим, среди потенциальных соперников «Зиря» и «Габалы» гораздо больше сложных оппонентов, чем у «Нефтчи». Остается надеяться, что командам Рашада Садыхова и Эльмара Бахшиева сильно повезет с жеребьевкой. В противном случае и «Зиря», и «Габала» могут завершить выступление в еврокубках уже на старте. Впрочем, и среди возможных соперников «Нефтчи» есть достаточно неприятные команды, так что и бакинцам при жеребьевке удача явно не помешает.
Нашим командам для попадания в групповой этап Лиги конференций нужно преодолеть три раунда.