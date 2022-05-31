В эту статистику входят женщины, которые сами обращается за помощью, и те, кого по решению суда отправляют на принудительное лечение. При этом неофициальные данные в несколько раз превышают официальную статистику. Особенно тревожит, что наркозависимость значительно «помолодела» - сегодня на черном рынке весьма распространены синтетические наркотики, продаются они буквально за копейки, а потому их популярность среди молодежи стремительно растет.

За последние годы в Азербайджане наблюдается тревожный рост числа наркозависимых женщин. По данным Республиканского наркологического центра, в прошлом году в стране было зарегистрировано 556 наркоманок.

Мехрибан Зейналова, глава общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир», рассказала haqqin.az, что в приют, который находится в ведении организации, обычно принимают женщин-жертв домашнего насилия, чьи мужья, зачастую, являются наркоманами. Но за последнее время среди обитателей приюта все чаще встречаются подростки.

«Опыт показывает, что детей из неблагополучных семей очень легко заманить в ловушку», — утверждает правозащитница.

По словам Зейналовой, одним стационарным лечением процесс «исцеления» наркоманов не заканчивается. Людям необходимо длительное время получать профессиональную психологическую поддержку и менять окружение. Очень трудно вернуть к нормальной жизни подростков, которые сталкиваются с насилием у себя дома.

Замин Алиев, врач-нарколог Республиканского центра наркологии, также подтверждает, что число женщин, зависимых от наркотиков, с каждым годом растет. Причем среди них есть совсем юные, включая девочек-подростков.

«В прошлом на лечении были молодые женщины, которые принимали наркотики. А вот подростков-наркоманок я до недавнего времени не встречал», - делится своей тревогой Замин Алиев.

Он также сообщал, что «новобранцами» в среде наркозависимых являются, в основном, те, кто употребляет синтетический метамфетамин. Самое ужасное, что наркоторговцы часто обманывают своих клиентов, рекламируя синтетический метамфетамин как… средство для похудания.

«У людей, которые принимают метамфетамин появляются депрессии, нарушение обмена веществ. Зависимость от этого наркотика очень высока, - утверждает врач-нарколог. - В прошлом цены на него были относительно высокими, однако сегодня он общедоступен. А между тем метамфетамин – это опаснейший яд, который приводит к полному разрушению как организма, так и личности. Осложнения от его употребления настолько серьезны, что без лечения могут привести к смерти».

Замин Алиев отмечает, что за последние месяц-два у него проходили лечение три пациента в возрасте до 18 лет.

Как сообщил haqqin.az майор полиции Эльшад Гаджиев, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за первые четыре месяца этого года были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 2.293 человека, в том числе, 66 женщин. За тот же период прошлого года к уголовной ответственности привлекли сорок, а за весь год - 133 женщины.