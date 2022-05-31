Инара Рафикгызы, судебный репортер 07:18

В Бакинском военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу банды оборотней генерал-полковника МНБхСС Эльдара Махмудова - бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех сотрудников этого управления - начальника 2-го отдела полковника Вюсала Алекперова, замначальника Следственного управления, начальника 1-го отдела Ясина Мамедова, замначальника отдела методического обеспечения и криминалистики Сахиба Алекперова. Отметим, что в настоящее время преступники состоят в Коллегии адвокатов Азербайджана, что выражает недоумение и непонимание азербайджанской общественности. В качестве свидетеля в суде допросили нотариуса Арастуна Иманова. В своих показаниях свидетель сообщил, что встречался с Этибаром Алиевым, бывшим главой «Техникабанка», в одном из отделений которого был открыт депозитный счет его нотариальной конторы № 6. После прекращения деятельности «Техникабанк» этот счет был переведен в Насиминский филиал ОАО Bank Respublika.

По словам свидетеля, в начале сентября 2012 года сын Алиева, Карамат, пришел к нему в офис и попросил нотариально заверить письменное согласие его отца, находившегося в тот момент в застенках МНБ, на куплю-продажу объекта, принадлежащего их семье. Однако Иманов отказался, заявив, что не хочет иметь дел с МНБ. Спустя несколько дней в кабинет Иманова пришел мужчина в штатском и представился Вюсалом Алекперовым, начальником отдела в следственном управлении МНБ. Алекперов заявил, что по делу Этибара Алиева проводится расследование и попросил оказать помощь. Разговор возымел действие, и свидетель вместе с Караматом Алиевым поехали в МНБ. С Этибаром Алиевым нотариус встретился в кабинете Алекперова. Оформив процедуру, Иманов вернулся в свой в офис. Лицо, купившее объект на основании документов, перечислило на депозитный счет нотариальной конторы три миллиона манатов. Подписание документов проходило в присутствии супруги Этибара Алиева, являвшейся законной владелицей объекта, после чего семье Алиевых выдали чек, чтобы обналичить деньги. Обвиняемый Вюсал Алекперов спросил свидетеля, знает ли он его лично. «Да, знаю, вы приходили в нотариальную контору, где я работаю, и попросили заверить сделку в рамках расследования министерства, - ответил Иманов. - Покупка была официально оформлена на вашем месте работы, в МНБ». Позже на суде показания дал Этибар Джафаров, торговец косметикой и парфюмерией в торговом центре «Садарак». В своих показаниях он заявил, что вместе с Сейраном Наджафовым, Эльманом Ахмедовым и другими предпринимателями заказывал товары из Китая. 29 августа 2013 года предпринимателей задержали люди МНБ, заявившие, что привезенный в страну товар является контрабандой. Джафарова, Наджафова и Ахмедова, а также Эльвара Алиева и Натика Теймурова доставили в здание МНБ и продержали там до утра. В Министерстве с них потребовали 500 тысяч манатов, а когда предприниматели платить отказались, их отпустили.