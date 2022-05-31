Еще одно преступление Эльдара Махмудова: у предпринимателей отняли товар и потребовали 500 тысяч манатов махмудовщина – это азербайджанский фашизм
В Бакинском военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу банды оборотней генерал-полковника МНБхСС Эльдара Махмудова - бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех сотрудников этого управления - начальника 2-го отдела полковника Вюсала Алекперова, замначальника Следственного управления, начальника 1-го отдела Ясина Мамедова, замначальника отдела методического обеспечения и криминалистики Сахиба Алекперова. Отметим, что в настоящее время преступники состоят в Коллегии адвокатов Азербайджана, что выражает недоумение и непонимание азербайджанской общественности.
В качестве свидетеля в суде допросили нотариуса Арастуна Иманова. В своих показаниях свидетель сообщил, что встречался с Этибаром Алиевым, бывшим главой «Техникабанка», в одном из отделений которого был открыт депозитный счет его нотариальной конторы № 6. После прекращения деятельности «Техникабанк» этот счет был переведен в Насиминский филиал ОАО Bank Respublika.
По словам свидетеля, в начале сентября 2012 года сын Алиева, Карамат, пришел к нему в офис и попросил нотариально заверить письменное согласие его отца, находившегося в тот момент в застенках МНБ, на куплю-продажу объекта, принадлежащего их семье. Однако Иманов отказался, заявив, что не хочет иметь дел с МНБ.
Спустя несколько дней в кабинет Иманова пришел мужчина в штатском и представился Вюсалом Алекперовым, начальником отдела в следственном управлении МНБ. Алекперов заявил, что по делу Этибара Алиева проводится расследование и попросил оказать помощь. Разговор возымел действие, и свидетель вместе с Караматом Алиевым поехали в МНБ.
С Этибаром Алиевым нотариус встретился в кабинете Алекперова. Оформив процедуру, Иманов вернулся в свой в офис. Лицо, купившее объект на основании документов, перечислило на депозитный счет нотариальной конторы три миллиона манатов. Подписание документов проходило в присутствии супруги Этибара Алиева, являвшейся законной владелицей объекта, после чего семье Алиевых выдали чек, чтобы обналичить деньги.
Обвиняемый Вюсал Алекперов спросил свидетеля, знает ли он его лично.
«Да, знаю, вы приходили в нотариальную контору, где я работаю, и попросили заверить сделку в рамках расследования министерства, - ответил Иманов. - Покупка была официально оформлена на вашем месте работы, в МНБ».
Позже на суде показания дал Этибар Джафаров, торговец косметикой и парфюмерией в торговом центре «Садарак». В своих показаниях он заявил, что вместе с Сейраном Наджафовым, Эльманом Ахмедовым и другими предпринимателями заказывал товары из Китая. 29 августа 2013 года предпринимателей задержали люди МНБ, заявившие, что привезенный в страну товар является контрабандой. Джафарова, Наджафова и Ахмедова, а также Эльвара Алиева и Натика Теймурова доставили в здание МНБ и продержали там до утра. В Министерстве с них потребовали 500 тысяч манатов, а когда предприниматели платить отказались, их отпустили.
5 сентября Джафарова вновь вызвали в МНБ и задержали в качестве подозреваемого на двое суток. Затем по решению Сабаильского районного суда он был заключил под стражу на три месяца.
5 ноября 2013 года, Джафарова, к его удивлению, неожиданно отпустили. Но, поговорив с отцом, предприниматель понял, что сделано это было не бесплатно. Отец Этибара, Вахид Джафаров, рассказал, что заплатил сотрудникам МНБ 210.000 манатов. При этом изначально с него требовали 300 тысяч.
«Отец собрал деньги у друзей и родственников и передал их следователю МНБ Фуаду Мамедову», — рассказал потерпевший.
По словам Джафарова, после его освобождения из МНБ уголовное дело было направлено в Гарадагский районный суд, где ему предъявили обвинение в контрабанде некачественного товара, а затем сожгли пустые ящики, якобы «уничтожив некачественный товар». Потерпевший рассказала, что в тот же день предпринимателям вернули товар и отпустили после выплаты судебного штрафа.
По этому же эпизоду был допрошен отец Этибара Джафарова, Вахид.
«Я сказал: «Какое же преступление совершил мой сын, если от него хотят столько денег?» Адвокат ответил, что ничего не знает и передал сказанное в МНБ. Потом он дал номер телефона следователя МНБ Фуада Мамедова, который подтвердил, что за освобождение Этибара нужно заплатить 300 тысяч манатов, и дал мне три дня на поиск денег», - сказал свидетель.
Адвокат Мовлама Шихалиева попросил у судьи разрешение на прослушивание аудиозаписи разговора его подзащитного с потерпевшим А.Гурбановым. Выяснилось, что Шихалиев тайно записал этот разговор с Гурбановым, когда они сидели вместе в ресторане. Судья удовлетворил ходатайство, и запись была заслушана.
Адвокат Шихалиева представил аудиозапись, как шантаж своего подзащитного со стороны Гурбанова.
«Это не твой офис в министерстве национальной безопасности, - сказал на аудиозаписи Гурбанов. - Ты арестант, этого добился я, я же сгною тебя в тюрьме. Воровского гнезда больше нет. Тот, кто стоит у тебя за спиной, станут такими же арестантами, как и ты, и еще ответят перед нами. Потерпи, и все увидишь. А свои трюки держи при себе».
Осман Казымов, адвокат Гурбанова, заявил суду, что аудиозапись была представлена не в полном объеме, добавив, что это - всего лишь 10-минутный фрагмент из разговора, который длился несколько часов. Адвокат также потребовал отправить представленный в суд CD-диск на экспертизу, подчеркнув, что, в желании оправдать себя перед судом, Шихалиев отредактировав аудиозапись.
Судья ответил, что ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании.
Суд продолжается.