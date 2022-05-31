Как утверждают пользователи социальных сетей, в лесном поселке Сим в Астаре скалы взрывают тротилом, а расчищенные от камней площади незаконно занимают под частные земельные участки. При этом уточняется, что ведутся приготовления к каким-то строительным работам непосредственно в лесном массиве, который находится под охраной государства.

Хагани Халыгов, представитель исполнительной власти административного района Пеликеш, в состав которого входит село Сим, сообщил haqqin.az, что о взрывах тротила он слышал. Но несколько дней назад региональное управление Министерства экологии и природных ресурсов провело в этой связи расследование, в ходе которого данная информация не подтвердилась.

Село Сим, расположенное у подножия Талышских гор в 45 километрах от районного центра, считается чуть ли не туристическим раем. Здесь можно встретить водопады, реки и более чем 50 источников минеральной воды... Наряду с девственной природой, село Сим привлекает внимание и своими историческими памятниками - на горных массивах вокруг села обнаружены наскальные изображения разных размеров и форм, похожие на памятники в Гобустане.

«Село Сим расположено в лесопарковой зоне, поэтому земельный фонд под посадку и строительство здесь крайне ограничен, - пояснил Хагани Халыгов. - Земли для продажи в селе почти нет».

По его словам, в селе проживает 800 человек, которые, в основном, занимаются скотоводством.

«Одного местного жителя решили временно поселить в палатке, поскольку его дом находился в аварийном состоянии, - рассказал представитель исполнительной власти. – Этот человек хотел расчистить территорию бульдозерами, чтобы установить палатку, в следствие у него возник спор с другим жителем. Ранее в районе, ведущим к водопаду, какие-то бизнесмены пытались построить дорогу, но сделать это мы им, естественно, не дали - земля деревни Сим находится под защитой государства».

Халыгов также добавил, что дома в селе Сим были построены до того, как этот населенный пункт был включен в лесной массив.

Хикмет Ализаде, глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов сообщил, что в настоящее время ведется расследование. В частности, направлен запрос для уточнения формы собственности участка, который, якобы, очищали с помощью тротила от горных пород.