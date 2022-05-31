В России задержали крупнейшую партию зараженных помидоров из Азербайджана

В Астраханской области сотрудники Россельхознадзора во время осуществления фитосанитарного контроля выявили партию томатов, которые были инфицированы жизнеспособным вирусом коричневой морщинистости.

Состоявшаяся энтомологическая экспертиза подтвердила факт присутствия в помидорах опасного для людей вируса.

Зараженной им оказалась большая партия томатов весом более чем в 240 тонн, привезенная в Астраханскую область, по информации издания «Южная Волна», из Азербайджана.

Внешне заражение томатов определяется по характерным участкам сморщенной ткани, но степень проявления заражения во многом зависит от сорта сельскохозяйственной культуры. Информация по данному инциденту отправлена в центральный филиал Россельхознадзора.