Армения стреляет по азербайджанским позициям на границе
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстрелах позиций азербайджанской армии армянскими вооруженными силами на границе.
Согласно сообщению, с вечера 31 мая и до ночи 1 июня подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района и населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района и населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.
В военном ведомстве отметили, что азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.