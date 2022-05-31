Байден: «Путин не ожидал такого ответа. Он ошибался»

Байден подчеркнул, что если силы НАТО не будут подвергаться нападению, США не будут напрямую вмешиваться в военные действия в Украине.

Цель США в войне в Украине проста: она заключается в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от нового нападения, заявил американский президент Джо Байден. При этом Вашингтон не желает войны с Москвой, отметил он.

«Мы действовали быстро, чтобы послать Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров. Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», – написал американский президент в своей статье для газеты The New York Times (NYT), его заявления комментирует «Коммерсант».

Байден убежден, что «свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку».

«Американцы будут придерживаться курса с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не является бесплатной. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугивать и угнетать невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что мы дрогнем или сломаемся в ближайшие месяцы, он в равной степени ошибается», – добавил глава американского государства.

Он заверил, что пока США и их союзники не подвергаются нападению, американская сторона не намерена напрямую вступать в эту войну «ни посредством отправки американских войск для сражения в Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы».

Байден также подтвердил отсутствие у США планов оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на уступки России.