Спецпредставитель Евросоюза посетит Баку и Ереван

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшее время посетит Азербайджан и Армению с целью обсуждения с властями двух стран хода выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая.

«Клаар в ближайшие дни посетит регион, чтобы обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая в ходе встречи лидеров Азербайджана, Армении и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля», - цитирует Интерфакс-Азербайджан сообщение ЕС.

Речь идет, в частности, о проведении делимитации азербайджано-армянской границы, подготовке мирного договора, укреплении мер доверия между сторонами, разблокировании коммуникаций в регионе и др.