Зеленский рассказал о потерях украинской армии

Украина теряет каждый день несколько десятков защитников, ежедневное количество раненых за день превышает несколько сотен, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому интернет-изданию Newsmax.



Зеленский подчеркнул, что ситуация очень сложная, особенно на востоке Украины.

"Ситуация очень сложная: мы теряем 60-100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Поэтому мы удерживаем наши оборонные периметры", - сообщил президент Украины.

Общее количество погибших украинских защитников не сообщается.