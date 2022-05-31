Американские эксперты: россияне контролируют около 70% Северодонецка, украинцы отступают

Российские силы, включая чеченские подразделения, контролируют до 70% Северодонецка, украинская армия постепенно отходит из города, сообщает вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном анализе хода конфликта.

Эксперты ISW считают, что, бросив все силы на Северодонецк, Россия оголила другие участки фронта и в частности создала условия для ограниченного украинского наступления в Херсонской области. Там украинцы теснят российские войска к востоку от реки Ингулец и заняли поселение Давидов Брод.

BBC отмечает, что украинский Генштаб не сообщал об освобождении этого населенного пункта, но сообщил о российском авиаударе по нему, что говорит о том, что российские войска оттуда вышли.