Новый вирус массово поражает детей в Индии

В Индии обнаружили новый вирус под названием «томатный грипп». Как пишет Express, с 6 мая в стране выявили более 80 случаев заражения, в основном среди малолетних детей.

Вирус также называют «томатной лихорадкой» из-за красного цвета сыпи, которую он вызывает. Больные также жалуются на усталость, боль в суставах и животе, тошноту, рвоту, кашель и лихорадку. В некоторых случаях также меняется цвет конечностей.

По словам медиков, «томатный грипп» может быть новой разновидностью ящура, который отличается высокой заразностью и часто поражает детей младше пяти лет.