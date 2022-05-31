В России проходят учения ядерных сил

На фоне продолжающейся войны России против Украины Минобороны РФ заявило о проведении учений ядерных сил в Ивановской области. В маневрах участвует Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), к ним привлечены около 1000 военнослужащих, задействованы более 100 единиц техники, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на российское министерство в среду, 1 июня.

Согласно данным военного ведомства, на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов «Ярс» совершаются «интенсивные маневренные действия». «Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - указывается далее.

Интерфакс отмечает, что РВСН являются главным компонентом российских стратегических ядерных сил и предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Их основу составляют комплексы «Ярс», способные поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.