Мехрибан Алиева: «Пусть Всевышний бережет детей от всех бед и невзгод!»
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей.
В публикации говорится: «Искренне поздравляю всех наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей! Желаю каждому ребенку крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего! Пусть Всевышний бережет детей от всех бед и невзгод!».
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