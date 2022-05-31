Мехрибан Алиева: «Пусть Всевышний бережет детей от всех бед и невзгод!»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей.

В публикации говорится: «Искренне поздравляю всех наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей! Желаю каждому ребенку крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего! Пусть Всевышний бережет детей от всех бед и невзгод!».

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)