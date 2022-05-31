В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии на освобожденных территориях в мае более 2300 гектаров земли было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана.

Согласно данным, на сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 18600 гектаров земли. Всего было обнаружено и уничтожено более 6000 единиц противопехотных, более 2100 единиц противотанковых и более 9400 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. "На освобожденных территориях ведутся надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению", - говорится в сообщении.