Турция депортирует сотни нелегальных афганских мигрантов

236 нелегальных мигрантов афганской национальности, нелегально въехавших в Турцию, были отправлены в Афганистан из аэропорта Стамбула регулярным рейсом, передает Anadolu.

Согласно инфорамции, 236 незаконных мигрантов из Афганистана после завершения соответствующих процедур были доставлены в центр высылки. После их доставили в аэропорт Стамбула для депортации с проездными документами, выданными Управлением по делам миграции.

Нелегальных мигрантов посадили в самолет для отправки в Афганистан.