Цена российского газа для Молдовы снизилась

В июне цена российского газа для Молдовы снизится с $920 до $880 за 1 тыс. куб. метров, сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в Telegram.

«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около $880 за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», – написал он.

При этом Чебан добавил, что поставки газа в Молдову идут в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга перед «Газпромом»: «Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром».