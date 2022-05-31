Банк Республика поддержал созданный для детей шехидов летний лагерь YAŞAT

В летнем лагере, который был проведен 27-30 мая в Габалинском олимпийско-спортивном комплексе, приняли участие дети шехидов в возрасте 8-13 лет из разных регионов Азербайджана (Кюрдамир, Балакен, Шеки, Габала, Шемаха и Имишли).

Банк Республика, являющийся инициатором целого ряда социальных проектов в Азербайджане, поддержал летний лагерь YAŞAT, организованный для детей шехидов Фондом YAŞAТ и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Дети героев были привлечены к тренировкам по футболу, таэквондо, боевым искусствам, дзюдо, боксу, гимнастике и другим видам спорта под руководством профессионального тренерского состава Габалинского олимпийско-спортивного комплекса.

Кроме того, дети вместе с футболистами вышли на поле в финальном матче Кубка Азербайджана по футболу. Для детей также были организованы экскурсии по достопримечательностям Габалы.

В последний день проекта по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей сотрудники Банка Республика поздравили детей и подарили им скутеры, другие ценные подарки.

Оказание особого внимания к семьям шехидов и ветеранов является одним из основных направлений социальных проектов Банка Республика. Банк Республика также является одним из первых банков, перечисливших средства в Фонд YAŞAT, Фонд помощи Вооруженным силам и Фонд возрождения Карабаха.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.