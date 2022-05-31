Какие немецкие компании стали платить за российский газ по новой схеме

Энергоконцерны из Германии Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ, стремясь и соответствовать требованиям Москвы, и не нарушать режим санкций Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Согласно данным, первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся "в евро в соответствии с новым механизмом оплаты", сообщили в компании Uniper, не уточняя деталей. "Процедура была заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС", позволяя выполнять контрактные обязательства, подчеркивается в сообщении крупнейшего покупателя российского газа в ФРГ.

Крупнейший в Германии поставщик электроэнергии RWE также заявил, что изменил свой способ оплаты в соответствии с новыми правилами и перечислил евро на российский счет.