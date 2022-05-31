В Турции заявили, что не обязаны просить разрешения на операцию в Сирии

Планы проведения Турцией новой военной операции на севере Сирии продиктованы интересами ее национальной безопасности, и она не обязана спрашивать у кого бы то ни было разрешение на трансграничные действия, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын газете "Стар".

"Проводимые Турцией операции полностью продиктованы интересами национальной безопасности. В 2019 году было подписано два соглашения и с американцами, и с русскими, касающиеся восточных районов Евфрата, однако исходящая из них Турции угроза терроризма полностью не исчезла. Мы, как прежде, будем принимать ряд необходимых мер, в том числе по обеспечению безопасности наших границ, и [проводить] военные операции. Это самое законное право Турции, и ни у кого никаких разрешений мы спрашивать не будем", - цитирует его ТАСС.