В Турции подорожали газ и электричество

Государственная нефтегазовая компания Botas сообщила о повышении с 1 июня цен на природный газ более чем на 30%, передает ТАСС.

"С 1 июня 2022 года повышаются цены на природный газ на 30%, используемый в жилых домах. Для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%", - говорится в сообщении.

Также был повышен тариф на выработку электроэнергии при помощи природного газа на 17%. Как уточняет газета Yeni Şafak, таким образом, если ранее промышленники в Турции платили 3 264 турецкие лиры ($199) за кубометр природного газа, то теперь они будут вынуждены платить 10 417 лир ($635) за аналогичный объем.

Вслед за сообщением о повышении цен на природный газ власти Турции объявили о повышении с 1 июня стоимости электроэнергии на 15%. "Цены на используемое в домах электричество увеличились на 15%. Цены на используемое в рабочем секторе электричество увеличились на 25%", - говорится в заявлении Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.