Армянская оппозиция берет тайм-аут

Армянская оппозиция в ближайшие дни объявит о завершении уличных протестов, пишет «Грапарак».

Оппозиционные политические силы пришли к выводу, что движению необходим ребрендинг, нужны новые лица, новые сценарии, а для этого необходим тайм-аут. Издание отмечает, что локомотивом движения на данный момент является оппозиционный депутат Ишхан Сагателян, который координирует акции протеста.

«Источники сообщают, что в ближайшие дни будет объявлен тайм-аут, а до этого организаторы движения представят подробный отчет о том, что было сделано за весь этот месяц и чего не удалось сделать», - пишет газета.