Зеленский: Украина не готова уступать территории, но статус некоторых областей нужно обсуждать

Украина не готова уступать свои территории, однако "с некоторыми территориями есть некоторые сложности", сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax.

По словам Зеленского, "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

Президент Украины считает, что необходимо решать "эти трудности и вызовы по дипломатическим каналам". В то же время, отметил Зеленский, ультиматумов от России не примет.

"Если речь идет об ультиматумах и "Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" - это не то, о чем мы можем договориться", - сказал Зеленский.