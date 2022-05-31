Байден о смене власти и войне с Россией

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией <...>. Пока Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения в Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы", - написал он.

Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, если силы НАТО не будут подвергаться нападению, то Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в войну России против Украины, заявил президент США Джо Байден в статье для газеты The New York Times.

Кроме того, Байден заверил, что Вашингтон не будет предпринимать попытки смены власти в России: "Хоть я и не согласен с [президентом России Владимиром] Путиным и считаю его действия произволом, Соединенные Штаты не будут способствовать его снятию с должности в Москве".

По его словам, США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие, любое его применение в Украине Вашингтон посчитал бы неприемлемым. "Я знаю, что многие люди по всему миру озабочены [угрозой] применения ядерного оружия. На данный момент у нас нет указаний на то, что Россия намерена использовать ядерное оружие в Украине, хотя периодически звучащие высказывания, направленные на бряцание ядерной саблей, сами по себе опасны и крайне безответственны. Хотел бы четко дать понять: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы для нас и всего остального мира абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия", - указал Байден.