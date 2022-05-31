Новые потери России в Украине к началу июня
По состоянию на 1 июня общие боевые потери России в войне против Украины составили уже 30 700 человек. Об этом говорится в информации Генштаба Украины.
Общие боевые потери российских войск на 1 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 30700 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1361 (+3) ед,
боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,
артиллерийских систем - 659 (+10) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средства ПВО - 94 (+1) ед,
самолетов - 208 (+0) ед,
вертолетов - 175 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4),
крылатые ракеты - 120 (+0),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,
специальная техника - 49 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери российская армия понесла на Криворожском и Бахмутском направлениях.