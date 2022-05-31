Новые потери России в Украине к началу июня

По состоянию на 1 июня общие боевые потери России в войне против Украины составили уже 30 700 человек. Об этом говорится в информации Генштаба Украины.

Общие боевые потери российских войск на 1 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 30700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1361 (+3) ед,

боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,

артиллерийских систем - 659 (+10) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 94 (+1) ед,

самолетов - 208 (+0) ед,

вертолетов - 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4),

крылатые ракеты - 120 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,

специальная техника - 49 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери российская армия понесла на Криворожском и Бахмутском направлениях.