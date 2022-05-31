В Москве предупредили: поставки оружия Украине повышают риск конфликта России с США 

Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, увеличится ли риск открытого столкновения РФ и США в свете решения Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.

Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. Отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.